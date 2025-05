Premiê canadense forma novo governo para redefinir relacionamento com os EUA

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, formou seu novo gabinete nesta terça-feira (13), buscando redefinir as relações com os Estados Unidos e enfrentar a guerra comercial lançada por Donald Trump.

Duas semanas após a vitória do Partido Liberal nas eleições gerais canadenses, os ministros de Carney assumiram suas funções em uma cerimônia em Ottawa, que marcou o início de seu primeiro mandato completo.

"Os canadenses elegeram este novo governo com um claro mandato de definir uma nova relação econômica e de segurança com os Estados Unidos", informou o gabinete do premiê em um comunicado.