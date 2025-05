Princesa Kate lança série de vídeos sobre os poderes da natureza

A princesa Catherine estrelou uma série de vídeos em homenagem à natureza, que tem sido seu "refúgio" desde que foi diagnosticada com câncer em março de 2024. Os episódios serão transmitidos nas redes sociais.

No primeiro, intitulado "Mãe Natureza", lançado na segunda-feira e dedicado à primavera, a esposa do príncipe William, herdeiro do trono britânico, fala sobre a importância que tem sido para ela estar em contato com o meio ambiente. Os episódios serão transmitidos de acordo com as estações do ano.

Em 14 de janeiro, ela anunciou nas redes sociais que o câncer diagnosticado está em remissão.