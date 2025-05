Rodrygo sente desconforto e deixa treino do Real Madrid

"Ele não estava bem, não se recuperou bem da febre. Depois, houve muitas especulações sobre isso. Todos têm um carinho especial pelo Rodrygo, principalmente eu", explicou o treinador italiano, que na mesma entrevista confirmou que vai assumir a Seleção Brasileira no dia 26 de maio.

O futuro do atacante de 24 anos, no Real Madrid desde 2019 é incerto. Segundo a imprensa espanhola, ele já pensa em sair do clube e inclusive não quis entrar em campo no clássico do último domingo contra o Barcelona, que terminou com a vitória do time catalão por 4 a 3.

Depois de começar no banco na final da Copa do Rei, também vencida pelo Barça no dia 26 de abril (3 a 2 na prorrogação), Rodrygo não voltou a jogar nas últimas duas partidas do Campeonato Espanhol e está fora do duelo contra o Mallorca por não ter sido relacionado.

A três rodadas para o fim do campeonato, o Real Madrid é o segundo colocado a sete pontos do líder Barcelona, que está próximo do 28º título nacional.

