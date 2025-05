São Paulo vai receber jogo do Chargers em 2025; Dublin, Madri e Berlim estreiam como sedes

Até agora, o Minnesota Vikings é o único time com uma rodada dupla fora de casa: eles enfrentarão o Pittsburgh Steelers no Croke Park, em Dublin, no dia 28 de setembro, e o Cleveland Browns uma semana depois, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

A casa do Spurs da Premier League terá um segundo jogo no dia 12 de outubro, quando o Denver Broncos enfrenta o New York Jets, que recentemente acertou a contratação de seu novo quarterback, Justin Fields.

Para o terceiro e último jogo em Londres, o local muda para o lendário Wembley, onde o LA Rams vai enfrentar o Jacksonville Jaguars em 19 de outubro.

No dia 9 de novembro, a NFL cumprirá sua meta de expandir seus horizontes em solo alemão ao trazer um jogo de temporada regular para Berlim pela primeira vez. Antes, a liga realizava partidas em Munique e Frankfurt.

O Atlanta Falcons e o Indianapolis Colts farão um duelo histórico no Estádio Olímpico de Berlim, com capacidade para 74.475 espectadores.

Um confronto entre dois quarterbacks de alto nível encerrará a programação internacional, quando o Miami Dolphins de Tua Tagovailoa enfrentará o Washington Commanders, liderado pela jovem sensação Jayden Daniels, no Santiago Bernabéu, em Madri.