Sete supostos criminosos e um policial morrem em operação no Equador

Sete supostos criminosos e um policial morreram, nesta terça-feira (13), em um confronto registrado durante uma operação antissequestro no Equador, informou a Polícia.

O confronto ocorreu na zona rural da província costeira de Santa Elena, no sudoeste do país. A operação, vinculada com um crime de sequestro, havia começado na véspera na vizinha Guayas, onde um integrante da quadrilha do narcotráfico Los Lobos foi preso.

"Os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo" e no confronto "morreram sete criminosos e foram apreendidas cinco armas", assinalou a Polícia no X.