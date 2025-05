Sinner vence Cerúndolo e vai às quartas de final do Masters 1000 de Roma

O número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, que está de volta ao circuito da ATP após uma suspensão de três meses, garantiu sua terceira vitória consecutiva, desta vez contra o argentino Francisco Cerúndolo (18º) nesta terça-feira (13) e se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Roma.

Sinner, de 23 anos, venceu por 7-6 (7/2) e 6-3 e vai enfrentar o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud (7º) e o espanhol Jaume Munar (66º) na quinta-feira valendo uma vaga nas semifinais.

Grande especialista em quadras de saibro, Cerúndolo, de 26 anos, havia derrotado Sinner nas oitavas de final do torneio romano, dois anos atrás.