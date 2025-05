'Tive certeza de que iria morrer', declarou Kardashian no julgamento por roubo milionário em Paris

A estrela dos reality shows Kim Kardashian pensou que iria morrer quando ladrões invadiram seu hotel em Paris em 2016 e lhe apontaram uma arma, disse a americana nesta terça-feira(13) em sua primeira aparição no julgamento deste caso na França.

Desde o final de abril, dez suspeitos são julgados pelo roubo à mão armada de joias no valor de US$ 10 milhões (R$56,81 milhões), que a imprensa francesa descreveu como "o roubo do século".

A influenciadora americana de 44 anos chegou ao tribunal no centro de Paris às 13h30 locais (8h30 em Brasília) acompanhada de sua mãe, Kris Jenner.