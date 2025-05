Trump diz que China se abrirá para EUA com acordo comercial

O presidente americano Donald Trump mostrou-se confiante de que a China se abrirá para os Estados Unidos com um acordo comercial "muito sólido", em declarações à emissora Fox News nesta terça-feira (13), horas antes do levantamento de pesadas tarifas mútuas.

"Temos a estrutura de um acordo muito, muito sólido com a China. Mas a parte mais emocionante do acordo é a abertura da China aos negócios com os Estados Unidos", declarou o dirigente americano a bordo do avião presidencial Air Force One, no qual realiza um giro pelos países do Golfo Pérsico.

Trump, no entanto, não deu detalhes de como seria esse acordo.