Trump inicia viagem pelo Golfo dominada por acordos comerciais

O presidente americano Donald Trump desembarcou nesta terça-feira (13) na Arábia Saudita, primeira etapa de uma viagem que inclui Catar e Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de assinar acordos comerciais ambiciosos, mas também com a intenção de abordar os conflitos no Oriente Médio.

Trump foi recebido com uma impressionante escolta de caças F-15 sauditas quando se aproximava de Riade, no início de uma viagem que a Casa Branca qualificou de "histórica" e que se apresenta como uma das grandes viagens ao exterior do presidente americano.

O príncipe herdeiro saudita e governante de fato do reino, Mohamed bin Salman, recebeu Trump na pista de pouso, decorada com um tapete de cor lavanda.