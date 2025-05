UE cria lista classificando risco de desmatamento de países e gera controvérsia

Com esta regulamentação, as empresas importadoras de produtos como cacau, café, soja, óleo de palma ou madeira deverão demonstrar a rastreabilidade mediante dados de geolocalização fornecidos pelos agricultores, complementados com imagens de satélite.

Estas novas normas provocam uma forte oposição dos setores empresariais do agronegócio e de diversos países africanos, asiáticos e sul-americanos, preocupados com os custos adicionais que representarão para agricultores, pecuaristas e exploradores florestais.

