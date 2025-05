Wall Street fecha mista, mas otimista para semana

Wall Street recebeu na segunda-feira com entusiasmo a decisão de Estados Unidos e China de reduzir substancialmente as sobretaxas que impõem um ao outro, após a escalada iniciada pelo presidente americano Donald Trump no início de abril.

As tarifas alfandegárias caem de 145% para 30%, no caso de Washington sobre os produtos chineses, e de 125% para 10% de Pequim sobre os bens americanos.

Esta pausa de 90 dias entrará em vigor "no máximo em 14 de maio", anunciaram as duas principais potências econômicas do mundo em comunicado conjunto publicado após dois dias de negociações em Genebra, na Suíça.

Essa evolução na guerra comercial iniciada por Trump beneficia "vários setores, principalmente o de tecnologia, mas também o de energia" e o de "serviços de comunicação", afirmou Stovall.

O mercado americano também se acalmou por uma inflação ligeiramente inferior à prevista, o que é considerado um sinal positivo para a economia.

Segundo o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), a inflação em 12 meses moderou-se em abril para 2,3% devido à queda no preço dos combustíveis.