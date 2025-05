Wenger se diz 'cauteloso' sobre possível mudança na regra do impedimento

Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento global do futebol da Fifa, disse nesta terça-feira (13) que está "cauteloso" sobre sua proposta de mudança da lei do impedimento, argumentando que qualquer alteração nas regras deve manter um equilíbrio no jogo.

O ex-técnico do Arsenal sugeriu uma mudança revolucionária na regra do impedimento em 2020, que só marcaria a falta se o corpo inteiro do atacante estivesse adiantado em relação ao último defensor adversário no momento do passe.

Atualmente, o impedimento é declarado se qualquer parte do jogador com a qual ele possa marcar um gol estiver à frente do defensor, o que gerou inúmeras controvérsias depois que faltas foram marcadas ? via VAR ? por adiantamentos milimétricos.