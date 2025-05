Zelensky espera que Trump viaje à Turquia e incentive Putin a fazer o mesmo para negociar fim da guerra

Primeiro, Kiev e seus aliados europeus instaram Putin a aceitar um cessar-fogo de 30 dias a partir de segunda-feira, advertindo que, se não o fizesse, seriam aplicadas "sanções massivas".

Posteriormente, o presidente russo ? ignorando esse ultimato ? declarou-se disposto no sábado a negociações "diretas" entre russos e ucranianos no dia 15 de maio em Istambul. Zelensky respondeu propondo encontrar-se pessoalmente com Putin nessa mesma cidade.

Desde então, o Kremlin tem evitado dar uma resposta clara a esse convite.

"A parte russa continua se preparando para as negociações que devem ocorrer na quinta-feira [...] Por ora, não prevemos fazer mais comentários", declarou na terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Segundo ele, a "delegação [russa] estará presente e aguardará a parte ucraniana".

- Reivindicações opostas -

Por sua vez, o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Riabkov, reiterou que Moscou quer discutir na quinta-feira "as causas primárias" do conflito, principalmente a não adesão da Ucrânia à Otan, linha vermelha para o Kremlin.