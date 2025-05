Argentina anuncia novos requisitos para imigrantes

O governo da Argentina anunciou, nesta quarta-feira (14), requisitos mais rígidos para obter a residência e a cidadania, prometendo expulsões mais rápidas de estrangeiros que cometem crimes, e impôs a cobrança de serviços de saúde para residentes transitórios e temporários, informou o porta-voz da Presidência.

As mudanças, antecipadas em dezembro passado, farão parte de um decreto presidencial, cujo texto definirá o alcance das novas medidas que começarão a vigorar no dia seguinte à sua publicação no diário oficial.

O anúncio ficou a cargo do porta-voz presidencial, Manuel Adorni, que disputa um cargo no Legislativo da Cidade de Buenos Aires nas eleições parlamentares deste distrito no próximo domingo, e que contou com o apoio ativo do presidente argentino, Javier Milei, durante a campanha.