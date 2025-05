Assaltante de Kim Kardashian se apresenta como ladrão desajeitado

Depois que o recepcionista foi neutralizado, ele ficou de vigia enquanto dois cúmplices subiam para o quarto da estrela. "Eles desceram as escadas menos de 10 minutos depois, sem nervosismo", disse ele, segurando uma caixa de joias da Louis Vuitton, cujo conteúdo colocaram em uma mochila.

Sem ter planejado antes, o acusado alegou que foi ele quem saiu com a bolsa pendurada no guidão de sua bicicleta.

A poucos metros do hotel, apareceu um carro de polícia e ele pensou que seria preso. "Levantei o braço para dizer: 'Eu me rendo, não estou armado', mas os policiais acharam que eu estava acenando. Eles acenaram de volta e seguiram em frente", enfatizou.

A história de Yunice Abbas tentou retratar um ladrão pouco profissional e desajeitado, que mesmo durante sua fuga de bicicleta deixa cair a bolsa com as joias e, ao pegá-la, esquece uma cruz incrustada de diamantes que um transeunte encontrou no dia seguinte, a única peça do saque que foi recuperada.

mdh/cal/ab/mab/mb/jmo

© Agence France-Presse