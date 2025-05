Catar nega que avião oferecido a Trump seja um presente

"Trata-se de uma transação entre governos. Não tem nada a ver com questão pessoal, e sim com o Ministério da Defesa e o Departamento de Defesa", ressaltou o chefe de governo do Catar, que negou que seu país esteja usando o presente como uma forma de influenciar Trump.

"O Catar sempre foi um parceiro confiável dos Estados Unidos, sempre deu um passo à frente para apoiar esse país, porque acreditamos que essa amizade deve ser mutuamente benéfica", disse Al Thani, acrescentando que a oferta "ainda está sob revisão legal".

Trump planeja substituir os dois Boeing 747-200Bs atuais, que entraram em operação em 1990 e dos quais se queixa do custo de manutenção. Descontente com os atrasos da Boeing, o presidente disse, no começo do ano, que "alternativas" estavam sendo estudadas para o futuro avião presidencial.

