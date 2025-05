Chefe de gabinete da presidência peruana renuncia antes de moção de censura

O chefe de gabinete da presidência do Peru, Gustavo Adrianzén, o homem de maior confiança da impopular presidente Dina Boluarte, renunciou na terça-feira (13), antes da votação de uma moção de censura contra ele no Congresso.

Adrianzén, 58 anos, que estava no cargo desde março de 2024, deixou o governo na véspera da votação no Congresso e de um novo dia de protestos contra Boluarte devido à onda de extorsões do crime organizado.

"Hoje, cumpro o dever de apresentar a você minha renúncia irrevogável ao cargo", disse o ex-chefe de gabinete na presença de Boluarte e da equipe ministerial durante uma cerimônia na sede do governo.