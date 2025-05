Colisão entre carreta e van deixa nove mortos e 10 feridos em MG

Nove pessoas morreram e dez ficaram feridas na colisão frontal entre uma carreta e uma van na BR-251, em Minas Gerais, informaram os bombeiros nesta quarta-feira (14).

"Essa colisão envolveu uma carreta, que se encontrava vazia, que seguia do nordeste para o Rio Grande do Sul, e uma van que seguia no sentido contrário (...), totalizando 19 vítimas, sendo nove vítimas fatais e dez feridos", disse o 1º tenente Kollek Pereira da Silva, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em vídeo distribuídos a jornalistas.

Um menor de idade está entre os mortos no acidente, ocorrido na noite de terça-feira, perto da comunidade Barrocão, a 500 km de Belo Horizonte, informaram os bombeiros em um comunicado.