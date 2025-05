Dunga acredita que Ancelotti 'vai ganhar' na Seleção, mas terá que se adaptar ao Brasil

"Acredito na filosofia dele de futebol, que vai dar bons resultados, mas não sei se a imprensa vai gostar do estilo de jogo. As pessoas, sim, porque vai ganhar", disse Dunga.

"Todos nós queremos que o Brasil esteja bem. Ancelotti tem muita experiência, mas acho que para ter sucesso todos têm que ajudar na adaptação dele o mais rápido possível à cultura do Brasil".

- Ajuda de velhos conhecidos -

Nesse sentido, Dunga apontou que a experiência do italiano, o primeiro estrangeiro a assumir a Seleção desde 1965, como técnico de jogadores brasileiros no Milan e no Real Madrid pode ser útil na sua adaptação.

"Há jogadores que jogaram com o Ancelotti no Milan que podem ajudar muito a fazer essa aproximação, com a cultura e a forma de pensar do Brasil", explicou.

Segundo alguns veículos de imprensa, o treinador italiano pretende incorporar à sua comissão técnica o ex-meia Kaká, último brasileiro a receber o prêmio Bola de Ouro, em 2007, ano em que foi campeão da Champions com o Milan, sob o comando de Ancelotti.