Ex-namorada de Diddy Combs diz que usava drogas para suportar os abusos

Cassandra "Cassie" Ventura, ex-companheira de Sean "Diddy" Combs, alegou nesta quarta-feira (14), no julgamento do rapper, que ela usava drogas para lidar com os abusos aos quais ele a submetia, inclusive orgias selvagens.

Depois de descrever o relacionamento perturbador que teve com o rei do hip-hop, Ventura ? uma testemunha-chave no julgamento de Nova York ? continuou a oferecer detalhes escabrosos ao júri nesta quarta-feira, antes de ser interrogada pela defesa.

Segundo seu depoimento, Cassie sofreu subjugação, abuso, violência e foi forçada a participar de orgias selvagens ("freak-offs") organizadas pelo empresário.