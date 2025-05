Ex-presidente da Mauritânia Aziz condenado em apelação a 15 anos de prisão por enriquecimento ilícito

Mohamed Ould Abdel Aziz permaneceu impassível quando a decisão foi anunciada, observou um jornalista da AFP.

Com esta sentença de apelação muito mais dura do que a proferida em primeira instância, Aziz ? detido desde 24 de janeiro de 2023, depois de passar vários meses na prisão em 2021 ? continua sua queda em desgraça sob o mandato de seu sucessor, Mohamed Ould Cheikh El Ghazuani, que no passado foi um de seus aliados mais leais.

