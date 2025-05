Fazenda australiana depende de algas para limitar metano do gado e combater mudanças climáticas

Segundo a organização das Nações Unidas para a agricultura e a alimentação (FAO), devido ao seu processo de digestão, os ruminantes produzem em torno de um terço das emissões de metano, o segundo gás de efeito estufa mais importante na origem do atual aquecimento global.

"Se você usar uma medida precisa de inibição do metano, a asparagopsis pode suprimir 95% da produção de metano nos animais que a ingerem", diz Cowley, professor da Escola de Ciências Rurais e Ambientais da Universidade da Nova Inglaterra.

O método foi testado em instalações de engorda de gado em Queensland, na Austrália. Após 200 dias, as emissões geradas pelos animais foram reduzidas pela metade em comparação com as registradas quando o gado não foi suplementado, de acordo com os resultados publicados em agosto de 2024.

Segundo Cowley, o bromofórmio contido nas algas influencia o sistema digestivo para reduzir o arroto e a flatulência, mas não tem um impacto negativo na saúde do gado ou na carne e no leite.

"O bromofórmio pode ser cancerígeno, mas se for administrado em uma quantidade pequena e dissolvido completamente na barriga, não há acúmulo no leite e nem na carne, e o sabor e a consistência não são afetados", explica o pesquisador.

- Um novo campo de investigação -

Em Triabunna, no leste da Tasmânia, Sam Elsom, diretor da Sea Forest, montou uma enorme fazenda marinha para fabricar suplementos alimentares a partir de algas marinhas, na forma de óleos, grânulos e pedras para lamber.