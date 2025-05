Governador da Califórnia propõe reduzir benefícios médicos para imigrantes sem documentos

Segundo suas estimativas, a medida pode economizar cerca de 5,4 bilhões de dólares (R$ 30,3 bilhões) ao estado nos próximos anos.

Newsom atribuiu parte do déficit às políticas tarifárias voláteis implementadas por Trump, que teriam afetado negativamente a economia da Califórnia, o que é particularmente relevante para o estado que abriga a quarta maior economia do mundo.

Figura de destaque em um Partido Democrata que ainda busca se reposicionar após a derrota nas eleições presidenciais de 2024, Newsom tem se colocado como opositor direto de Trump e retratado a Califórnia como bastião da resistência às políticas federais, especialmente as anti-imigração.

"Este é um orçamento difícil", declarou Newsom. "Nossa abordagem não foi expulsar pessoas ou reverter avanços, mas sim equilibrar o que podemos fazer com o que não podemos."

Ele explicou que 10,7% dos beneficiários do Medi-Cal ? cerca de 1,6 milhão de pessoas ? são imigrantes indocumentados, um número "significativamente maior do que o previsto".

Newsom apontou ainda que os custos com medicamentos e o número maior do que o esperado de idosos no programa também pressionaram as finanças.