Governo Trump elimina alguns limites a "químicos eternos" na água

Desenvolvidos pela primeira vez na década de 1930 e valorizados por sua resistência, tolerância ao calor e propriedades repelentes à água e à gordura, eles foram detectados em todos os lugares ? desde os planaltos do Tibete até o fundo do oceano ? e no sangue de quase todos os seres vivos.

Esses compostos químicos têm sido associados a problemas de saúde como diminuição da fertilidade, câncer e distúrbios comportamentais em crianças.

As normas impostas pelo governo do ex-presidente democrata Joe Biden em abril de 2024 foram consideradas uma resposta a décadas de engano por parte da indústria, mas a administração Trump decidiu alterá-las.

Em um comunicado, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) afirmou que manterá os níveis máximos para duas dessas substâncias e os eliminará para outras quatro.

- "Senso comum" -

O administrador da EPA, Lee Zeldin, afirma que os limites se aplicariam apenas ao PFOA e ao PFOS, dois químicos eternos usados, por exemplo, em panelas antiaderentes de teflon e espumas contra incêndio, e que ficariam isentos os compostos de nova geração desenvolvidos como substitutos.