HRW faz alerta sobre mortes de operários migrantes nas obras da Copa do Mundo da Arábia Saudita-2034

As equipes da BWI foram impedidas de entrar no território saudita para investigar, assim como já havia acontecido no Catar antes da Copa do Mundo de 2022, um paralelo destacado pelos autores do relatório.

Na Arábia Saudita, um primeiro imigrante que trabalhava em uma obra vinculada à Copa do Mundo de 2034 morreu em abril, segundo a HRW.

Nicholas McGeehan, fundador e dirigente da FairSquare, uma ONG de defesa dos direitos humanos, foi contundente: "É quase certo que milhares de trabalhadores morrerão, diretamente ligados à Copa do Mundo, e isso é inaceitável".

Segundo Michael Page, "a Fifa é responsável pela supervisão das construções dos estádios, mas também pelo desenvolvimento das infraestruturas necessárias para receber a competição".

Em uma carta enviada em 18 de abril à HRW, a Fifa afirmou que garante "uma forte proteção aos trabalhadores" empregados "na construção das sedes" da Copa do Mundo de 2034 e lembrou o compromisso da candidatura saudita de colaborar estreitamente com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

"Embora seja necessário examinar mais de perto os problemas, também consideramos que merecem ser reconhecidos os esforços sinceros para melhorar a situação", escreveu o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, na carta.