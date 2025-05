Iate do magnata Mike Lynch era vulnerável a ventos fortes, diz relatório

Quatro das vítimas eram britânicas, entre elas o empresário Mike Lynch, de 59 anos, apelidado de "Bill Gates britânico", e sua filha Hannah, de 18.

As primeiras análises realizadas "mostram que o Bayesian poderia ser vulnerável a ventos fortes", conclui um relatório preliminar publicado nesta quinta pelo MAIB (Marine Accident Investigation Branch, em inglês), o órgão britânico encarregado de analisar os acidentes marítimos graves.

O MAIB não pôde inspecionar a embarcação, cujos destroços seguem a 50 metros de profundidade, mas revisou as características técnicas do veleiro e as condições meteorológicas na noite do naufrágio.

As "vulnerabilidades" do barco não eram conhecidas pela tripulação ou o proprietário, pois não estavam mencionadas no documento de informação sobre a estabilidade do navio, destaca o parecer.

"Uma vez que o iate se inclinou para além de um ângulo de 70 graus, a situação ficou irrecuperável", declarou Andrew Moll, diretor do MAIB.

Segundo os dados meteorológicos, o vento chegou a alcançar mais de 70 nós (130 km/h), fazendo com que o navio virasse para estibordo, antes de ser inundado e afundar.