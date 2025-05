Incêndio florestal deixa 2 mortos e força retirada de mil pessoas no Canadá

"As condições são obviamente muito difíceis", afirmou Kristin Hayward, do Serviço de Incêndios Florestais de Manitoba, fazendo referência ao tempo quente e seco.

Atualmente, há 92 incêndios ativos no Canadá, que incluem as províncias de Columbia Britânica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba e Ontario.

As autoridades advertem que a temporada de incêndios florestais no centro e no oeste do Canadá pode ser mais intensa que o normal devido à seca que atinge várias regiões do país.

© Agence France-Presse