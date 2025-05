Já não é Max, é HBO Max: plataforma de streaming da Warner volta a usar nome anterior

O serviço de streaming da Warner, produtora de sucessos como as séries "The Last of Us" e "The White Lotus", mudou novamente de nome para voltar a utilizar a marca HBO, rebatizando a plataforma como HBO Max, anunciou a companhia nesta quarta-feira (14).

A HBO lançou sua versão de streaming em 2020 e conquistou um espaço no mercado com ofertas que muitos telespectadores consideravam superiores às de outras plataformas.

Alguns fãs e observadores da indústria se surpreenderam há dois anos quando a empresa decidiu abandonar o nome HBO ? associado à televisão de qualidade com produções como "Família Soprano", "Game of Thrones" e "The Wire" ? para substituí-lo simplesmente por Max.