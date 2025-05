Lula diz que pedirá que Putin compareça a negociações de paz em Istambul

O presidente brasileiro recordou que Brasil e China criaram, em setembro de 2024, "um grupo de amigos" para ajudar as partes quando aceitassem discutir a paz.

As negociações estão previstas para quinta-feira (15) em Istambul, no que seriam as primeiras conversas diretas entre Kiev e Moscou desde 2022, poucas semanas após a Rússia invadir a Ucrânia.

Na terça-feira, Zelensky pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viaje à Turquia para convencer Putin a participar das negociações.

Trump confirmou que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, participará nas conversações.

O Kremlin não anunciou se Putin viajará e se limitou a indicar que "a delegação russa estará presente".