Operação anticorrupção que envolve agência da Otan termina com várias prisões

Várias pessoas foram presas como parte de uma ampla investigação anticorrupção que envolve uma agência da Otan, informaram a Aliança Atlântica e autoridades judiciais na Bélgica e em Luxemburgo.

"Graças a uma investigação iniciada pela Agência de Aquisições da Otan (NSPA), as autoridades judiciais de vários países prenderam vários indivíduos acusados de corrupção em relação com contratos assinados com a Aliança", disse um porta-voz da Otan à AFP.

A Justiça belga informou que prendeu dois suspeitos, um dos quais foi colocado sob custódia, enquanto o outro foi libertado após interrogatório.