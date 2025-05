Os grandes desafios de Ancelotti na recuperação da Seleção Brasileira

Tornar-se o quarto treinador do Brasil em apenas três anos será um "desafio muito importante", reconheceu o italiano, que fará sua estreia com a verde e amarela no dia 5 de junho na casa do Equador.

"Carletto" deverá reviver a chama da torcida de um país apaixonado por futebol, mas que acabou dando as costas à Seleção, irreconhecível após um passado glorioso que rendeu cinco títulos da Copa do Mundo e encantou o planeta.

"Só no fato de ter anunciado ele como treinador da Seleção Brasileira, o povo voltou a acreditar novamente (...) A responsabilidade dele é enorme. Ele está vindo com a responsabilidade de trazer o hexacampeonato", afirmou à AFP o ex-lateral Cafu, último capitão brasileiro a levantar um troféu da Copa do Mundo, em 2002.

- Recuperar a força do coletivo -

"O principal desafio é fazer com que o Brasil novamente tenha um coletivo forte", considera o jornalista Gustavo Hofman, correspondente dos canais ESPN em Madri.

"E conseguir isso com pouco tempo de treinamento", acrescenta, ao recordar que o italiano não poderá ter contato diário com seus jogadores, como em um clube.