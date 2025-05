Polícia russa efetua prisões em editora por 'propaganda LGBT'

Uma dezena de funcionários de uma das maiores editoras da Rússia, a Eksmo, foram detidos após várias diligências policiais no âmbito de um caso de "propaganda LGBT", informaram agências de notícias russas nesta quarta-feira (14).

Segundo a agência estatal TASS, entre os detidos está Anatoli Noroviatkin, diretor de distribuição da editora.

De acordo com os meios russos, o caso está relacionado com livros de outra editora, chamada Popcorn, que trabalha sob o guarda-chuva da Eksmo e publicava obras que tinham a ver, sobretudo, com indivíduos LGBTQIA+.