Qatar Airways faz pedido a Boeing no valor de US$ 200 bi, anuncia Trump

Ambos assinaram acordos de defesa, incluindo a compra de drones americanos MQ-9B pelo Catar.

A visita ao Catar é a segunda etapa da viagem de Donald Trump ao Golfo, após uma parada inicial em Riade, onde fez o anúncio surpresa de que os Estados Unidos suspenderiam as sanções à Síria e se reuniu com o presidente do país.

csp/pc/jvb/jc/aa

© Agence France-Presse