Real Madrid arranca vitória nos acréscimos contra Mallorca (2-1) e adia título do Barça

Após ficar atrás no placar até os 23 minutos do segundo tempo, o Real Madrid conseguiu vencer o Mallorca de virada por 2 a 1 nos últimos segundos nesta quarta-feira (14) e adiou o título do Barcelona, que terá que vencer na quinta-feira o Espanyol para se sagrar matematicamente campeão.

O zagueiro eslovaco Martin Valjent abriu o placar aos 11 minutos com um chute de pé esquerdo, sem chances para o goleiro belga Thibault Courtois.

Já no segundo tempo, após uma grande jogada individual, o astro Kylian Mbappé empatou o jogo com um chute rente à primeira trave do goleiro Leo Román, que até então havia feito grandes defesas nas tentativas da equipe merengue.