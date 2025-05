Senado da Colômbia rejeita consulta popular de Petro, que acusa 'fraude'

O presidente denuncia que existe um "bloqueio institucional" para frear suas propostas e advertiu que, se este processo eleitoral não receber o aval do Congresso, aprovaria as mudanças por decreto.

Centrais sindicais e organizações indígenas rechaçaram a votação do Senado e convocaram suas bases para una "mobilização em massa", sem data definida ainda, antecipou Jhoe Sauca, dirigente do Conselho Regional Indígena do Cauca (sudoeste).

Embora tenham dado um golpe na consulta popular, os legisladores aprovaram nesta quarta retomar a análise do projeto inicial de reforma ao sistema trabalhista proposto pelo governo em 2023.

A oposição sustenta que o presidente Petro, na realidade, tenta arrebanhar eleitores para a esquerda com vistas às eleições presidenciais de 2026, nas quais, por lei, ele não poderá buscar a reeleição.

