'Todos cometemos erros', diz Flick sobre críticas a Ronald Araújo

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, defendeu o zagueiro uruguaio Ronald Araújo nesta quarta-feira (14), após as críticas recebidas pelos últimos dois gols sofridos contra a Inter de Milão (4 a 3) no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, que selou a eliminação do time catalão.

"Não gosto do que aconteceu com Ronald. Conversei com ele porque é meu jogador e eu sempre protejo os meus. Todos cometemos erros naquele jogo. Todos cometemos erros. Tudo se trata de respeito, e isso não é respeito. Temos que protegê-lo", afirmou Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Espanyol, pela LaLiga.

O técnico alemão também elogiou Carlo Ancelotti, que deixará o Real Madrid para assumir a Seleção Brasileira a partir do dia 26 de maio.