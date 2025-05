Uruguai se despede do popular ex-presidente 'Pepe' Mujica

"A sabedoria de suas palavras formou um verdadeiro canto de unidade e fraternidade para a América Latina", escreveu o presidente brasileiro em visita de Estado a Pequim.

O petista, que construiu uma relação próxima com Mujica ao longo dos anos, lhe entregou a mais alta condecoração do país em dezembro, em uma cerimônia em Montevidéu, ao lado do presidente colombiano Gustavo Petro.

Lula anunciou que após retornar de Pequim a Brasília, viajará para a capital uruguaia para se despedir.

O presidente chileno Gabriel Boric, que frequentemente expressava sua admiração por ele e o visitou em fevereiro, também não poupou elogios.

"Pepe querido, imagino que você esteja partindo preocupado com a amargura do mundo hoje. Mas se você nos deixou algo, foi a esperança inabalável de que é possível fazer as coisas melhorarem", disse Boric.

Em tom mais formal, a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, com quem Mujica tinha divergências, declarou que "a América Latina se despede de um grande homem que dedicou sua vida à militância e à pátria".