Villarreal se consolida na zona da Champions; Alavés se afasta do rebaixamento

O Alavés ficou quatro pontos acima da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Leganés no momento em que restam apenas seis pontos em jogo.

No entanto, a equipe 'che' permanece com 45 pontos, dois atrás do Rayo Vallecano e do Mallorca (9º), que nesta quarta-feira enfrenta o Real Madrid, segundo colocado, no Santiago Bernabéu.

Se o gigante da capital espanhola empatar ou perder para o Mallorca, o Barcelona conquistará o título espanhol antes mesmo de jogar sua partida contra o Espanyol na quinta-feira em Cornellà.

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Valladolid - Girona 0 - 1