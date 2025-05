Assassinato ao vivo: do feminicídio à violência contra influenciadores no México

A violência de gênero é um problema latente no México: 70% das mulheres com mais de 15 anos já sofreram algum tipo de agressão, segundo a ONU Mulheres. Se somados os feminicídios e homicídios dolosos, acontecem, em média, 10 assassinatos de meninas e mulheres por dia, de acordo com a ONU.

O México tem alguns dos influenciadores mais populares da América Latina, como Kimberly Loaiza e Luisito Comunica, que acumulam dezenas de milhões de assinantes e seguidores no YouTube e no Instagram, onde compartilham conteúdo de música e viagem. Mas também surgiram no universo digital personagens polêmicos, que foram assassinados, em meio a suspeitas de ligação com criminosos.

Veículos reportaram em janeiro que um pequeno avião havia lançado panfletos em Culiacán contendo ameaças a cerca de 20 artistas e YouTubers por suposto envolvimento com a facção Los Chapitos, uma das que disputam o controle do Cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Os influenciadores se tornaram uma nova engrenagem na estrutura do crime organizado", comentou Saucedo, que identificou três tipos de personagens ligados a esses grupos: informantes de acontecimentos políticos e criminosos; "parceiros" ligados à lavagem de dinheiro; e pessoas que se relacionam com criminosos.

Com o índice de impunidade acima de 90%, o analista é pessimista no que se refere à resolução do assassinato de Valeria, principalmente se os envolvidos forem criminosos de alto perfil.

