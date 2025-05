Autoridades dos EUA investigam suposta ameaça a Trump de ex-chefe do FBI

"O ex-diretor do FBI James Comey instiga o assassinato de @POTUS Trump", escreveu Noem na rede social X, usando o acrônimo de President of the United States (presidente dos Estados Unidos, em inglês).

O "Departamento de Segurança Doméstica e o Serviço Secreto estão investigando essa ameaça e responderão apropriadamente", acrescentou.

Comey escreveu depois no Instagram que se tratava de uma "fotografia de algumas conchas que vi hoje em uma caminhada pela praia, que eu assumi que eram uma mensagem política".

"Não pensei que algumas pessoas associariam esses números à violência. Nunca me ocorreu, mas sou contra qualquer tipo de violência, então removi a publicação", explicou.

Trump sofreu uma tentativa de assassinato em um comício durante a campanha eleitoral em julho, que lhe causou um ferimento na orelha. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou outras ameaças.

