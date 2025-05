Cantor Chris Brown é detido na Inglaterra por suposta agressão em uma boate

O cantor norte-americano de R&B Chris Brown, ex-namorado da Rihanna, foi detido, nesta quinta-feira (15), na cidade inglesa de Manchester por suposta agressão a um produtor musical em uma boate de Londres, em 2023, informaram os meios de comunicação britânicos.

A polícia londrina confirmou à AFP, sem citar o nome do cantor, que prendeu "um homem de 36 anos em um hotel de Manchester pouco depois das 2h00 de quinta-feira [22h de quarta-feira em Brasília], suspeito de causar lesões graves" durante "um incidente ocorrido em 19 de fevereiro de 2023 em um local" em Londres.

Segundo o tabloide The Sun, Chris Brown foi acusado pelo produtor musical Abe Diaw de tê-lo agredido naquela noite na boate Tape, na Hanover Square, praça situada no exclusivo bairro de Mayfair, no centro de Londres.