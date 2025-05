Cantor Chris Brown é detido por suposta agressão em boate

Segundo o tabloide The Sun, Chris Brown foi acusado pelo produtor musical Abe Diaw de tê-lo agredido naquela noite, na boate Tape, na Hanover Square, praça situada no bairro nobre de Mayfair. O cantor teria lançado uma garrafa contra a cabeça do produtor e o teria golpeado enquanto ele ainda estava no chão.

Brown, que iniciou sua carreira nos anos 2000 e vendeu dezenas de milhões de discos no mundo, estava, então, em turnê no Reino Unido. Ele planeja iniciar no próximo mês uma nova turnê mundial, com cerca de 10 shows programados para junho e julho no Reino Unido.

- Antecedentes -

O cantor foi alvo de inúmeras acusações por atos violentos no passado, sendo declarado culpado por ter agredido Rihanna, sua então namorada, antes do Grammy de 2009. O incidente obrigou a cantora, superestrela do pop, a se ausentar da gala anual da indústria musical.

No começo de 2025, Brown moveu uma ação por 500 milhões de dólares (2,8 bilhões de reais) contra a Warner Bros., Discovery e outras empresas, por considerar que realizaram "um documentário difamatório" sobre sua pessoa.

O documentário "Chris Brown: Uma História de Violência", transmitido em 27 de outubro de 2024, no canal Investigation Discovery, da Warner Bros., rastreia as denúncias apresentadas contra o cantor americano de R&B ao longo dos anos.