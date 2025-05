Caravana de apoio à candidatura invalidada de Evo Morales avança na Bolívia

Uma caravana de carros e ônibus com apoiadores de Evo Morales partiu do centro da Bolívia e avança em direção a La Paz nesta quinta-feira (15) para pressionar pela inscrição do ex-presidente como candidato para as eleições presidenciais de agosto, embora a Justiça tenha inabilitado sua candidatura.

O líder indígena de 65 anos, sobre o qual pesa uma ordem de captura relacionada ao suposto tráfico de uma menor de idade enquanto estava no poder (2006-2019).

No entanto, em uma entrevista recente à AFP, ele anunciou que deixaria seu confinamento de sete meses na região cocaleira de Chapare para liderar uma marcha na sexta-feira (16) em La Paz.