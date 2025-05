Charutos cubanos industriais: o cobiçado caçula dos 'habanos'

Assim como os artesanais, Cuba não pode vender seus charutos industriais aos Estados Unidos devido ao embargo que Washington impõe à ilha comunista desde 1962.

As 64 máquinas desta fábrica ? 54 delas de última geração, algumas capazes de produzir até 42 charutos por minuto ? produzem onze marcas, como as prestigiadas Cohiba, Partagás e Romeo y Julieta, em oito formatos.

A ICT opera desde 2001 junto com a empresa espanhola Tabacalera, que pertence a um consórcio de investidores asiáticos cujos nomes nunca foram oficialmente revelados.

Além do tamanho menor e do preço muito mais baixo, a principal diferença entre um charuto artesanal e um industrial é que o primeiro é feito com folhas inteiras de tabaco e o segundo com folhas picadas.

Risel Bárbara Fuente, de 24 anos, trabalha na produção do Cohiba Wide Short, a joia desta fábrica.

Ela ganha 11.200 pesos (R$521) por mês, quase o dobro do salário médio na ilha, e também recebe um pacote mensal de alimentos e produtos de higiene, cujo valor triplica seu salário.