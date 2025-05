Com um a menos, São Paulo empata no fim com Libertad (1-1) e vai às oitavas da Libertadores

O São Paulo superou uma expulsão logo no início da partida e conquistou um emocionante empate por 1 a 1 em casa com o Libertad do Paraguai nesta quarta-feira (14), garantindo assim a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores.

O time paulista jogou com um homem a menos no estádio do Morumbi desde os 16 minutos.

Alisson foi expulso por uma entrada dura com a sola da chuteira em Marcelo Fernández.