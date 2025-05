Conselho Eleitoral do Equador entrega a Noboa credencial de presidente até 2029

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador entregou, nesta quinta-feira (15), a credencial de presidente até o ano de 2029 ao reeleito Daniel Noboa, em um ato no qual rejeitou a denúncia da oposição sobre fraude eleitoral.

Noboa obteve 55,63% dos votos no segundo turno de abril contra Luisa González, candidata do ex-governante socialista Rafael Correa (2007-2017) e que alegou fraude, embora observadores da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos tenham descartado isso.

"A transparência foi reconhecida por aqueles que observaram o processo eleitoral com um olhar neutro e com vocação democrática", disse a titular do CNE, Diana Atamaint, na cerimônia em Quito na qual Noboa e sua companheira de chapa como vice-presidente, María José Pinto, receberam suas credenciais.