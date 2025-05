Defesa de 'Diddy' Combs tenta encurralar sua ex-namorada em julgamento em Nova York

As primeiras perguntas da advogada de Combs, Anna Estevao, foram para estabelecer a relação de amor e paixão que existia entre os dois. "Eu me apaixonei por ele e gostava muito dele", disse Cassie.

A defesa do réu mostrou mensagens trocadas entre o casal, muitas sexualmente explícitas. Em uma delas, enviada em 2009, Ventura diz a Combs: "Estou sempre pronta para ficar louca".

Cassie, que está grávida de seu terceiro filho, é a testemunha principal no caso que colocou o magnata do hip-hop acusado de tráfico sexual e de comandar uma rede de prostituição ilegal no banco dos réus.

Se for condenado, ele poderá passar o resto da vida na prisão.

Mais nervoso do que os outros, Combs, também conhecido como Puffy Daddy e P Diddy, estava no tribunal acompanhado por sua mãe, Janice Combs, e três de seus filhos.

A estratégia da defesa é fazer com que o júri veja que Ventura consumia drogas, participava das orgias por vontade própria e se comportava de forma errática e até violenta.