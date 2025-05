EUA anuncia medidas contra projetos chineses da Rota da Seda na América Latina

Os Estados Unidos vão se opor "energicamente" aos projetos chineses da Rota da Seda na América Latina, advertiu, nesta quinta-feira (15), o Departamento de Estado, depois que a Colômbia aderiu ao programa de Pequim.

Dois terços dos países da América Latina já aderiram a este projeto central na estratégia do presidente chinês, Xi Jinping, para expandir a influência econômica e política da China.

Em uma cúpula com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) em Pequim, Xi se apresentou esta semana como um parceiro confiável em tempos de "confrontação" e "protecionismo", e prometeu US$ 9,2 bilhões (R$ 51,8 bilhões) em créditos para o desenvolvimento na América Latina e no Caribe.