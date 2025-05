Filipino morre de exaustão em escalada no Everest após subir 8.000 metros

Um alpinista filipino é a primeira vítima fatal da temporada de escalada no Everest, a maior montanha do mundo, anunciaram nesta quinta-feira (15) as autoridades nepalesas.

Philipp Santiago, 45 anos, que se preparava para escalar até o cume de 8.849 metros, chegou exausto ao último acampamento (IV), situado a 7.950 metros, na noite de quarta-feira, declarou Himal Gautam, do departamento de turismo do Nepal, à AFP.

"Ele morreu no local onde estava descansando", explicou à AFP Bodha Raj Bhandari, da agência Snowy Horizon Treks and Expedition, que está organizando o traslado do corpo até o acampamento base.