Integrar a UE é a única forma da Albânia 'olhar para o futuro', diz premiê

"Dirijo um país que tem sido, há tempos, o mais euro-otimista da Europa", afirmou o primeiro-ministro, que conquistou o quarto mandato nas eleições legislativas do fim de semana passado.

"Para nós, a Europa está muito mais relacionada com o que representou para os pais fundadores - um território de paz e segurança perpétuas - do que com o que hoje é para muitos europeus, um 'caixa eletrônico'", acrescentou.

Integrar a Albânia na UE nos próximos anos foi uma das principais promessa de campanha de Rama.

O país, com quase três milhões de habitantes, fica no sudeste da península balcânica, a noroeste da Grécia.

